Podium Park wśród najbardziej ekologicznych biurowców w Europie

W Podium Park powstaną ponadstandardowe rozwiązania z zakresu ekologii i infrastruktury rowerowej, których liczba znacząco przekracza wymagania certyfikacji BREEAM m.in.: wypożyczalnia elektrycznych samochodów, rowerów i skuterów, 36 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (najwięcej w Polsce), 310 stojaków rowerowych, 27 natrysków, 294 szafek dla rowerzystów i mobilna stacja naprawy rowerów.

W ramach inwestycji zaprojektowano tereny zielone o łącznej powierzchni 5.000 m2, w tym dwa zielone dziedzińce, które będą doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku i relaksu. Tereny te będą się charakteryzować zgodną z certyfikatem BREEAM bioróżnorodnością gatunkową. Posadzone zostaną starannie wyselekcjonowane rośliny, a także powstaną karmniki, poidełka i hotele dla owadów. Kompleks zostanie także wzbogacony o wyjątkową strefę „urban farming” oraz dwa dwukondygnacyjne łączniki ze strefą zieloną na tarasach o powierzchni 725 m2 każdy.

W biurowcu zaplanowano szereg udogodnień wspierających komfort pracy wszystkich pracowników. W pomieszczeniach zostanie ograniczony poziom hałasu do 40 dB, a dzięki nowoczesnemu systemowi klimatyzacji w budynku będzie do 50% więcej powietrza niż przewidują polskie normy. Przewidziano ponad 60% oszczędności w zużyciu wody w stosunku do standardowych wymagań BREEAM dla budynków biurowych przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowników. Wyróżniającym elementem Podium Park będzie elewacja wykonana wg wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej obowiązujących od stycznia 2021 roku.

W procesie budowy znakomita część wygenerowanych odpadów zostanie poddana ponownemu przetworzeniu.

Kompleks realizowany jest w jednej z najlepiej rozwijających się dzielnic Krakowa. Zapewniony jest bezpośredni dostęp do środków komunikacji miejskiej oraz bardzo dobre połączenia z najważniejszymi dzielnicami Krakowa i ośrodkami biznesowymi w całym kraju. Inwestycja powstaje w Krakowie przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Izydora Stella-Sawickiego, w pobliżu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, AWF-u i Tauron Areny. Biurowiec zlokalizowany jest w krakowskim „zagłębiu zieleni i sportu”, w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, Parku Lotników Polskich i kompleksów sportowych. Deweloperem inwestycji jest Podium Investment.

Standard BREEAM to najbardziej uznany i doceniany certyfikat w Europie. BREEAM jest kompleksowym systemem certyfikacji ekologicznej oceniającym budynki w 10 kategoriach. Podium Park uzyskał certyfikat INTERIM wg BREEAM 2013 New Construction na poziomie Outstanding z wynikiem 88,9% punktów. Jest to jedna z najwyższych ocen w Europie w kategorii budynków biurowych wg kryteriów certyfikacji obowiązujących od 2013 roku. W Polsce tylko trzy inwestycje biurowe otrzymały to wyróżnienie.