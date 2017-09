Na biurowcu Podium Park zawisła wiecha

Podium Park to nowoczesny kompleks trzech budynków biurowych, usytuowany w bardzo dobrej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Krakowa. Inwestycja powstaje przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Izydora Stella-Sawickiego, obok Politechniki Krakowskiej, AWF-u, Parku Technologicznego i Tauron Areny. Lokalizacja gwarantuje dostęp do wielu udogodnień takich jak bliskość terenów rekreacyjnych, Parku Lotników Polskich, kompleksów sportowych czy centrów handlowych. Wokół inwestycji zapewniony jest także bezpośredni dostęp do środków komunikacji miejskiej oraz bardzo dobre połączenia z najważniejszymi dzielnicami Krakowa i ośrodkami biznesowymi w całym kraju.

„Podium Park powstaje w harmonii z otoczeniem i będzie biurowcem przyjaznym środowisku, jego najemcom i wszystkim użytkownikom. Cieszymy się, że możemy dziś świętować zawieszenie wiechy na najwyższej kondygnacji budynku, a tym samym zakończenie tego kluczowego etapu inwestycji. Prace przebiegają wyjątkowo sprawnie i jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku oddamy do użytku jeden z najbardziej interesujących biurowców na mapie Krakowa. Bardzo dziękujemy firmie Fabet – Konstrukcje Sp. z o.o. za terminową i solidną realizację prac budowlanych” – powiedział Wojciech Dobrzański, prezes Podium Investment.



Inwestycja uzyskała prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding na etapie „Design Stage”. Projekt otrzymał jedną z najwyższych ocen w Europie w kategorii budynków biurowych wg najnowszych kryteriów certyfikacji.

W budynku zaplanowano ponadstandardowe rozwiązania, między innymi z zakresu ekologii i infrastruktury rowerowej np.: wypożyczalnię samochodów, rowerów i skuterów elektrycznych, 36 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (najwięcej w Polsce), 310 stojaków rowerowych, 27 natrysków, 294 szafek dla rowerzystów i mobilną stację naprawy rowerów.



Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano tereny zielone o łącznej powierzchni około 5.000 m2, w tym dwa zielone dziedzińce które będą doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku i relaksu. Kompleks zostanie także wzbogacony o wyjątkową strefę Urban farming oraz dwa dwukondygnacyjne łączniki ze strefą zieloną na tarasach.

W biurowcu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie wspierające komfort pracy wszystkich pracowników. W pomieszczeniach zostanie ograniczony poziom hałasu do 40 dB, a dzięki nowoczesnemu systemowi klimatyzacji w budynku będzie do 50% więcej powietrza niż przewidują polskie normy.

W ramach całego kompleksu powstaną trzy budynki biurowe, których powierzchnia całkowita części nadziemnej wyniesie ogółem ponad 64.400 m2. Powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnej części podziemnej wyniesie ponad 27.000 m2.

Deweloperem inwestycji jest Podium Investment (www.podiumpark.pl).