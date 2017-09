Podium Park z generalnym wykonawcą

„Budowa budynku A w ramach kompleksu Podium Park postępuje bardzo sprawnie. Niedawno wykonany został stan surowy otwarty i świętowaliśmy zawieszenie wiechy na budynku. Firma Re-Bau przejęła już plac budowy i jako generalny wykonawca odpowiada za ukończenie budynku” – powiedział Wojciech Dobrzański, Prezes Zarządu Podium Investment.

Spółka RE-Bau ma znaczące doświadczenie w realizacji nowoczesnych i prestiżowych obiektów biurowych. Firma specjalizuje się w realizacji projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami certyfikacji BREEAM i LEED. W portfolio firmy znajdują się takie obiekty jak kompleks CH2M Center, Budynek Biurowo-Usługowy AVIA i Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków.

Podium Park powstaje w Krakowie przy zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Izydora Stella-Sawickiego. Inwestycja realizowana jest w jednej z najlepiej rozwijających się dzielnic Krakowa, gdzie zapewniony jest bezpośredni, bardzo dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej.

W ramach kompleksu powstaną nowoczesne rozwiązania z zakresu ekologii i technologii takie jak: wypożyczalnia elektrycznych samochodów, skuterów i rowerów, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, a także liczne udogodnienia dla rowerzystów. Ponadto, w biurowcu zaplanowano udogodnienia wspierające komfort pracy przyszłych pracowników,

mi.n: ograniczony poziom hałasu do 40 dB i nowoczesny system klimatyzacji, dzięki któremu w budynku będzie do 50% więcej powietrza niż przewidują polskie normy.

W Podium Park powstaną również tereny zielone o łącznej powierzchni 5.000 m2, w tym dwa zielone dziedzińce, a także wyjątkowa strefa Urban farming i dwa dwukondygnacyjne łączniki ze strefą zieloną na tarasach o powierzchni 725 m2 każdy.

Inwestycja uzyskała prestiżowy certyfikat BREEAM INTERIM na poziomie Outstanding. „Parametry techniczne inwestycji wyróżniają Projekt Podium Park na rynku krajowym. Aspiracje dewelopera na etapie „Post Construction” w certyfikacji sięgają wymiaru europejskiego” – powiedział Sławomir Gądek, Project Manager.

Deweloperem inwestycji jest Podium Investment.