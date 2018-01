Podium Park z nominacją do prestiżowej międzynarodowej nagrody

BREEAM Awards to doroczny konkurs organizowany przez międzynarodową instytucję certyfikującą BRE (Building Research Establishment) Global. Lista nominacji została przygotowana przez niezależne jury, które wybrało najlepsze projekty spośród wszystkich budynków certyfikowanych w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 listopada 2017 roku. Podium Park znalazł się na „krótkiej liście” w kategoriach Commercial Project – Design oraz Regional Awards – Cental and Eastern Europe. Biurowiec otrzymał w kwietniu 2017 roku certyfikat INTERIM na poziomie Outstanding.

„Podium Park wyznacza europejskie standardy w zakresie ekologicznych inwestycji biurowych czego potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat BREEAM INTERIM na najwyższym z możliwych poziomów - Outstanding oraz zakwalifikowanie do krótkiej listy w tak prestiżowym konkursie jak BREEAM Awards” – podkreśla Wojciech Dobrzański, Prezes Zarządu Podium Investment.

Podium Park to prestiżowa inwestycja o ponadczasowej architekturze, powstająca w jednej z najlepiej rozwijających się dzielnic w Krakowie. Planowany termin ukończenia pierwszego etapu to czerwiec 2018. Projekt obejmie ponad 50.000 m2 NLA nowoczesnej i energooszczędnej powierzchni biurowej, charakteryzującej się najwyższą dbałością o jakość środowiska wewnętrznego oraz zdrowie i komfort użytkowników.

W ramach całego kompleksu powstaną trzy budynki z których każdy może stanowić samodzielnie funkcjonującą całość, rozpoznawalną w kontekście okolicy poprzez charakterystyczny wygląd.

W każdym z nich zaplanowano nowoczesne rozwiązania z zakresu ekologii, technologii i infrastruktury rowerowej m.in.: wypożyczalnię elektrycznych samochodów, rowerów i skuterów, 36 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (najwięcej w Polsce), 310 stojaków rowerowych, 27 natrysków, 294 szafek dla rowerzystów i mobilna stacja naprawy rowerów.

W Podium Park powstaną także rozległe tereny zielone o łącznej powierzchni 5.000 m2 , w tym dwa zielone dziedzińce i strefa Urban Farming.

W biurowcu zaplanowano szereg udogodnień wspierających komfort pracy wszystkich pracowników. W pomieszczeniach zostanie ograniczony poziom hałasu do 40 dB, a dzięki nowoczesnemu systemowi klimatyzacji w budynku będzie do 50% więcej powietrza niż przewidują polskie normy. Przewidziano ponad 60% oszczędności w zużyciu wody w stosunku do standardowych wymagań BREEAM dla budynków biurowych przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowników. Wyróżniającym elementem inwestycji tej skali w Polsce będzie też elewacja wykonana wg wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej obowiązujących od stycznia 2021 roku. W procesie budowy aż 95% wygenerowanych odpadów zostanie poddana ponownemu przetworzeniu.

Standard BREEAM to wiodący certyfikat w Europie. Jest to kompleksowy system certyfikacji ekologicznej oceniający budynki w 10 kategoriach.

